Pulicinella: "Forza Ariano, amma turnà a cantà e pazzià" Video inedito da Napoli dedicato agli arianesi

Ha inteso rivolgere un saluto affettuoso agli arianesi e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus. Lui è Angelo Iannelli, unico vero erede ufficiale della maschera di pulcinella nel mondo.

Dal dramma degli anziani deceduti al grande impegno degli operatori sanitari, volontari e forze dell'ordine, senza trascurare diversamente abili e bambini. Un omaggio alla città, imitando Pulcinella, per trasmettere a tutti un sorriso e una carica di energia.

Nato a Brusciano, in provincia di Napoli, nel 1971. Artista poliedrico: Attore, scrittore, regista, poeta, presentatore, imitatore e direttore artistico è impegnato in prima linea per la salvaguardia e la diffusione della cultura e delle tradizioni popolari. Ed inoltre nella promozione dell’arte e del folclore, del paesaggio ambientalistico.

Allievo dell’attore Giacomo Rizzo è stato fondatore e regista della compagnia teatrale “Santa Maria Delle Grazie” per la quale ha scritto, diretto e interpretato numerose opere. Attore nei film: Moda e Amore, Summer Love, Dov’e L’amore, Rosa Fonseca e i Misteri di Napoli. Presidente dell’associazione multiculturale e laboratorio d’arti “Vesuvius”, successivamente ha fondato e diretto la “Paranza Vesuvius”, formazione di musica popolare.

"Forza Ariano Irpino, reagisci, ca insieme a Pulicinella, turnamm nata vota a cantà e a pazzià comm a mm sempe fatto picchè site nu popolo chiino e virtù. E chi ve lu dice è Pulicinella. Forza Ariano."