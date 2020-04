Abbandonano cane cieco e chi lo ritrova fa un gesto bellissimo Una bella storia di umanità da contrada Santa Maria a Tuoro ad Ariano Irpino...

"Abbiamo sentito il rumore di un'auto e poi ci siamo accorti che qualcuno, non sappiamo chi, ha lasciato davanti al nostro cancello, un cane anziano e cieco."

E' il racconto di Antonio Panza, invalido e con l'ossigeno. Per documentare personalmente quanto accaduto, raggiungiamo l'ultima casa di contrada Santa Maria a Tuoro ad Ariano Irpino, in aperta campagna. "Non abbiamo vergogna a dirvi, io e mia moglie, che quel poco di cibo che abbiamo, lo dividiamo con i cani.

Da ieri notte abbiamo un nuovo ospite. Meglio qui all'aperto che in un canile. Non sarebbe giusto, fargli finire i suoi giorni in una prigione. Chiediamo solo che qualcuno ci aiuti e ce ne occupiamo noi."

Un appello quello da noi raccolto e trasmesso alle associazioni di volontariato, che non è stato ignorato. Il primo ad attivarsi, Guglielmo Ventre, insieme alla sua grande squadra Vita. I volontari hanno raggiunto l'abitazione di Panza per fargli recapitare aiuti di prima necessità e mascherine. Poi è stata la volta della Croce Rossa Italiana con Antonio Paduano anch'essa impegnata su più fronti nella distribuzione di aiuti.

Ed è stato proprio grazie a quel tenero cane non vedente, che le associazioni di volontariato hanno potuto tendere mano, in segno di solidarietà, verso questa coppia di coniugi in difficoltà.