Ariano, Pannese: "Mancato rispetto del divieto imposto" Barriere puntualmente rimosse sulla 90 bis

"Al fine di adottare tutte le misure necessarie al contenimento del contagio da nuovo coronavirus, il commissario prefettizio ha disposto, la chiusura degli accessi tra la Strada Statale 90 bis e la strada comunale che porta a Cerreto (Stazione di Ariano ), nei pressi della Locanda nel Bosco con delle barriere per evitare la circolazione stradale, la strada oltre alla gente del luogo è frequentata da un notevole numero di persone provenienti anche da altri comuni. Purtroppo, nonostante le rigide prescrizioni che vedono i residenti a rispettare le misure imposte, si assiste da parte dei non residenti il mancato rispetto del divieto imposto, spostando continuamente le barriere di protezione. I residenti del luogo chiedono maggiore rispetto dei provvedimenti adottati." E' quanto scrive in una nota Sara Pannese Nuovo Psi.