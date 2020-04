Covid-19, la Confcommercio plaude all'iniziativa del Comune Buoni spesa municipali messi in campo per fronteggiare la situazione di difficoltà quotidiana

La Confcommercio di Ariano ha raccolto immediatamente l'appello del Comune di Ariano Irpino alla collaborazione rispetto alla profonda emergenza sociale oltre che sanitaria causata dal Covid-19.

Si tratta delle lista delle attività alimentari e per la igiene della persona (nel territorio del Comune di Ariano Irpino ) nelle quali potranno essere utilizzati i buoni spesa municipali e messi in campo per fronteggiare la situazione di difficoltà quotidiana soprattutto nelle fasce più deboli e disagiate della popolazione, che ad oggi sono stati distribuiti alle famiglie aventi diritto nel numero di 300.

Le famiglie o comunque chi attraversano un momento di bisogno potranno dunque avvalersi - secondo una serie di criteri curati dalla stessa amministrazione - dei buoni spesa e rivolgersi per effettuare acquisti di generi di prima necessità in una ventina di esercizi commerciali associati.

“Un atto di disponibilità ed attenzione sociale alla quale Confcommercio di Ariano Irpino , dice il responsabile per Ariano Nicola Grasso, ha voluto partecipare in questa situazione di particolarissima urgenza”.

La nota prosegue specificando quanto stabilito dal Comune di Ariano Irpino ed in particolare: buono spesa, emesso secondo l’art.6-quater del D.P.R. n. 633/1972, pertanto la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del buono; l’acquisto dei generi alimentari e di prima necessità viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione; il rimborso agli esercizi commerciali accreditati del valore facciale dei buoni da parte del Comune costituisce un’operazione non rilevante ai fini dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), del

D.P.R. n. 633/1972; pertanto l’esercente, per il pagamento del rimborso da parte del comune, non è soggetto all’obbligo del Durc.