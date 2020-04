Ariano: caso poste, che Calvario, ma si ricomincia La ripresa stamane dopo il lungo stop della sede centrale

L'attesa e la coda era prevedibile, dopo tanti giorni di stop per mancanza di vetri protettivi e forse di buona volontà. Ma ora si ricomincia e si spera senza nuovi intoppi.

Tre sportelli attivi nella sede centrale delle poste di località Calvario che da oggi ha ripreso finalmente a funzionare con una fila interminabile che per dirla in maniera facile e semplice arriva fin da Lello Paradiso. Una guardia giurata per disciplinare gli ingressi.

Sono stati giorni difficili soprattutto per molti anziani del centro, rimasti in casa senza la possibilità di poter riscuotere la pensione. Vergognoso e irispettoso. Al danno quindi anche la beffa. Uffici aperti d'ora in aventi tutti i giorni solo di mattina dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato fino alle 12.30.

E da stamane sospiro di sollievo anche per la filiale di Rione Martiri, l'unica rimasta attiva al servizio di un'intera città.

Avrà da oggi un carico di lavoro meno elevato, tenuto conto che anche Cardito, nel Piano di Zona, triplica i suoi giorni di apertura: (lunedì,mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.35).