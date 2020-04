Nino Grasso in soccorso alle residenze per anziani Mascherine al Capezzuto e Minerva

Sono le residenze per anziani, le strutture che in questo momento necessitano di un'attenzione particolare e costante. Le più sensibili e vulnerabili. Ed è per questo motivo che l'imprenditore Nino Grasso ex patron dell'Ariano calcio, non ha perso tempo e ha voluto donare un carico di mascherine all'istituto di assistenza Francesco Capezzuto nel cuore della città e al Centro Minerva. Le ha affidate direttamente a noi, per farle arrivare nei posti dove maggiormente si avverte la necessità.

Un gesto silenzioso da parte sua, che abbiamo però voluto raccontarvi, un gesto di grande valore, soprattutto perchè rivolto alle persone più deboli in questo momento, agli ammalati e agli operatori sanitari, impegnati in prima linea nelle varie Rsa.

"Ringraziamo di cuore Nino Grasso per questa preziosa donazione - scrive Antonella Caccese, a nome di tutta la grande famiglia del Capezzuti - proprio i gesti come questi, di semplici cittadini. fanno si che le piccole strutture non vengano abbandonate. Grazie di cuore."

Dello stesso avviso Nicola Chianca amministratore del Minerva a cui abbiamo affidato le mascherime: "Sono gesti spontanei, che ci emozionano e ci fanno sentire meno soli. Non dimenticheremo la grande solidarietà di Ariano. Un grazie affettuoso a Nino Grasso per questo gesto."