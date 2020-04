Doppio gesto di solidarietà da parte di Giancarlo Molinario Da un lato un aiuto alle suore e dall'altro alla popolazione in difficoltà

Doppio gesto di solidarietà da parte del giovane imprenditore arianese Giancarlo Molinario, titolare di alcuni punti vendita di Ferramenta.

Con una cospicua donazione alle suore dello Spirito Santo, si fa produrre mascherine per poi distribuirle gratuitamente ai clienti nei due punti vendita della Ferramenta Brico.com presso la galleria Fontana Angelica ad Ariano Irpino e nel punto vendita in via Ruvitillo a Grottaminarda.

Un gesto che è stato accolto con gioia da suor Marcella, la quale si è subito attivata per mettere all'opera le sorelle.

Un primo blocco di mascherine, sono state già consegnate a Molinario per essere distribuire alla popolazione.

Un gesto ancora più significativo, tenuto conto che ad Ariano Irpino, non vi sono mascherine, fatta eccezione di quelle vendute a peso d'oro in qualche farmacia. Vanno apprezzate quindi, le suore come pure, le donne di San Liberatore che hanno realizzato a mano, finora tantissimi dispositivi di sicurezza.