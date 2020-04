Ariano, Gambacorta: ecco gli effetti della zona rossa L'intervento dell'ex primo cittadino arianese

Se non vi fosse alcuna differenza fra i comuni individuati come zona rossa e quelli semplicemente soggetti alle limitazioni del Dpcm del 10 aprile 2020 (e dei Decreti precedenti), allora perché marchiarci in questo modo? Invece una differenza sostanziale c'è, eccome.

I nostri produttori di latticini e di formaggi hanno subito, soprattutto in supermercati e alimentari delle province limitrofe, uno stop odioso e immotivato alla vendita dei prodotti "made in Ariano".

I lavoratori di molte aziende agroalimentari dell'area industriale di Flumeri sono al lavoro,dal 1 aprile scorso,solo grazie ad una speciale autorizzazione della Polizia Municipale di Ariano Irpino. I lavoratori arianesi di alcune aziende,autorizzate dalla Prefettura di Avellino alla produzione, sono fermi a casa. Ema di Morra de Sanctis su tutte. I nostri commercianti della frutta e verdura,clienti abituali del mercato all'ingrosso di Pagani, hanno subito forti e discutibili limitazioni nell'accesso, come possono confermare tutti gli operatori del settore.

Persino i corrieri del trasporto su gomma, per forniture ad attività produttive e commerciali autorizzate all'apertura, si sono spesso rifiutati di effettuare consegne ad Ariano per paura del contagio. Infine, gli uffici pubblici sono chiusi solo ad Ariano Irpino e gli stessi uffici sono regolarmente aperti ad Avellino o a Benevento. Poi c'è il dato simbolico, pur non volendo enfatizzare oltre misura. Tutti rientrati nella normalità da Sala Consilina a Lauro.

Solo Saviano - ma dove hanno oggettivamente oltrepassato la misura e il buon senso- e Ariano Irpino restano zona rossa. E noi con motivazioni oggettivamente risibili. Come tutta la popolazione ha avuto modo di valutare.