"Il vostro contributo è per noi un grande gesto" Non cessa la solidarietà verso l'ospedale Sant'Ottone Frangipane

"A nome di tutto il pronto soccorso, voglio esprimere un profondo ringraziamento per la vicinanza mostrataci in modo concreto. In questi momenti difficili, un piccolo contributo, rappresenta un grande gesto di solidarietà." Sono le parole del responsabile del pronto soccorso, rivolte a Don Luigi De Paola parroco di San Nicola Baronia e al sindaco dello stesso comune Giuseppe Moriello. Un ringraziamento a cui si associa tutto il personale in servizio nel pronto soccorso arianese. Sono tantissime, le donazioni spontanee da parte di imprenditori, ma anche semplici cittadini, che hanno a cuore le sorti dell'ospedale arianese. Qualcuna arriva anche da fuori città.