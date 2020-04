Unità speciale di pronto intervento sociale ad Ariano Modello unico in Campania nella lotta al Covid-19

Parte un importante servizio l’Uspis (Unità speciale di pronto intervento sociale) presso l’azienda consortile A1 piano sociale di Ariano Irpino. Le associazioni Panacea Onlus di Ariano Irpino e la Pubblica Assistenza di Mirabella Eclano assicureranno le richieste urgenti sociali che perverranno al consorzio sociale nell’ambito dei 29 Comuni dell’ambito territoriale A1. Le unità speciali avranno in dotazione un camper perfettamente attrezzato e un Oss (operatore socio sanitario) che muniti di tutti i Dpi potranno intervenire a domicilio per l’assistenza domiciliare di persone anziane e disabili in quarantena. E’ un servizio unico in Campania e non solo che potrà portare un assistenza qualificata in un momento di grande emergenza legata al Covid-19. Firmato il protocollo con le procedure di intervento, il servizio partirà questa mattina alle ore 9.00. Già pervenute numerose richieste. Esprimono soddisfazione il direttore generale del consorzio A1 Vincenzo Solmita, Pasqualino Molinario medico volontario dell’Associazione Panacea ed Augusto Morella presidente della pubblica assistenza di Mirabella Eclano.