Dal Re della moda Andrea Lardini, marcherine al Frangipane La consegna di Francesco Pratola al responsabile del pronto soccorso Silvio D'Agostino

Quando la solidarietà davvero non ha confini geografici. Un grande di unità da nord a sud. Una bella pagina di umanità, quella scritta da Andrea Lardini, fiore all'occhiello della moda in Italia, main sponsor della Lardini Volley Filottrano in serie serie A.

Grazie all'intermediazione dell'arianese Francesco Pratola, colui che ha fatto da gancio con il noto imprenditore marchigiano, è stato donato un carico di mascherine al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane.

Stamane la consegna da parte di Pratola a nome di Lardini, nelle mani del responsabile del pronto soccorso arianese Silvio D'Agostino.

Lardini è tra coloro che hanno deciso nel mondo di convertire la propria azienda produttiva, per produrre produrre mascherine e ad ottenere il via libera delle autorità sanitarie ai suoi dispositivi.

Ne ha messe in produzione oltre 60mila mascherine e tra le sue donazioni fuori dal territorio delle Marche, spicca Ariano Irpino. Un gesto di affetto verso i meridionali, popolo coraggioso e laborioso, che l'Irpinia saprà custodire nel suo cuore