"Esci per necessità e se ti scappa la pipì? All'aperto" E' accaduto ad Ariano Irpino in via XXV Aprile, vi sembra normale?

"Sono uscito per andare in banca, la coda, il tempo che purtroppo si allunga e il disagio di non poter trovare un bagno pubblico. Mi sono recato a pochi passi dall'istituto di credito di via xxv aprile e ho trovato la porta chiusa. Alla mia età, pensionato e con problemi alla prostata, vi sembra una cosa normale? Ditemi davvero se è normale."

E' lo sfogo al nostro giornale di un abitante di località Camporeale ad Ariano Irpino, giunto in centro per effettuare commissioni in banca. "Mi sono sentito mortificato nel dover urinare all'aperto. Avrei rischiato di farmela addosso. Avrei voluto in quel momento chiedere scusa ai passanti. Vi confesso che è stato un momento non bello. Mi chiedo se sia giusto tutto questo."

Ci chiediamo, ma non si potrebbero lasciare aperti i bagni pubblici e sottoporli costantemente ad una sanificazioni, se il motivo della totale chiusura sia legato all'emergenza Covid-19?