"Siate più educati quando portate i cani a spasso" L'appello di un abitante da Rione Martiri ad Ariano Irpino

"Siate più educati quando portate i cani a spasso". Questa volta l'appello arriva da Rione Martiri e precisamente dalla nuove palazzine costruite nell'ambito del contratto di quartiere.

Un gioiello di edilizia residenziale, da sempre però trascurato, a partire dal taglio dell'erba. Ma questa volta è l'inciviltà che offusca l'immagine del quartiere.

Un abitante non sa più a chi rivolgersi: "Il Covid-19 ha spinto molte persone ad aumentare le uscite all'aperto, sotto le proprie abitazioni. Ma su questo aspetto, non voglio entrare nel merito. Ciò che mi preme segnalare è la grave inciviltà. E' davvero vergognoso, lasciare escrementi a terra ovunque, lungo la stradam davanti all'ingresso delle abitazioni e garage. Ovunque, basta farsi un giro per assistere per verificare di persona questo scempio.

Faccio un appello alla collaborazione e al buon senso da parte di tutti. Muniamoci di paletta e bustina. Gli animali non sono colpevoli di tutto questo. Ma gli uomini si e mi auguro possano leggere questo appello e comportarsi d'ora in avanti in maniera civile."