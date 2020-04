Ariano, 25 aprile con cornetti a casa per i bambini Un gesto di solidarietà, l'ennesimo, da parte dei volontari della Pubblica Assistenza Vita

Riscoprire la voglia di gustare un cornetto, aspettando tempi migliori. Una mattinata insolita per i volontari della Pubblica Assistenza Vita di Ariano Irpino, impegnati ad infornare cornetti. Grazie alla donazione di Bindi, si sono messi all'opera nel quartier generale di Rione Martiri dove ha sede la casa del volontariato, per poi provvedere a distribuirli nelle abitazioni. Un gesto di solidarietà semplice e molto bello, apprezzato da tante famiglie, svegliate al citofono dagli angeli del soccorso con la divisa arancione. Un lavoro davvero encomiabile quello che sta svolgendo in questo periodo di grande emergenza la Pubblica Assistenza Vita a sostegno soprattutto di famiglie in difficoltà. Sta andando avanti senza sosta e la consegna dei pacchi alimentari, un servizio meticoloso, ordinato e diretto a persone realmente bisognose, in qualche caso impossibilitate a mettere persino un piatto a tavola. Ma i volontari hanno raggiunto anche famiglie silenziose, che prese dalla vergogna non avevano chiesto alcun aiuto. Loro però ci sono arrivati ugualmente, spinti anche da qualche segnalazione. Un sostegno spesso silenzioso e delicato, come è nello stile dei volontari arianesi. Il loro impegno e lavoro prezioso, non verrà mai dimenticato.