"Ricordiamo i grandi eroi e i partigiani di oggi in trincea" Il commissario D'Agostino depone due corone di alloro a ricordo della resistenza al nazifascismo

Il commissario straordinario del comune di Ariano Irpino Silvana D'Agostino in occasione della celebrazione del settantacinquesimo anniversario della liberazione, ha deposto a ricordo della resistenza al nazifascismo, due corone di alloro, una sulla lapide dell’atrio di Palazzo di Città e un’altra al Monumento ai Caduti di Piano della Croce.

Iniziativa chiaramente in forma ridotta e riservata, come del resto avvenuta in tutta Italia, a causa delle restrizioni in atto e nel rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria,

La cerimonia che si è svolta senza la presenza di pubblico, ma consentendo la partecipazione ad una minima rappresentanza delle associazioni Partigiane e combattentistiche, davanti al Palazzo di Città.

"La Liberazione - ha detto il commissario D'Agostino - è una celebrazione a cui non rinunciamo anche per onorare i caduti che hanno consentito la nascita di una Repubblica libera e democratica. Ma un pensiero va anche ai partigiani di oggi, a coloro che sono in trincea, a combattere negli ospedali per la vita, al fianco degli ammalati."

Per consentire la partecipazione, seppure a distanza, la commemorazione ufficiale di deposizione delle corone d’alloro sarà trasmessa sulla pagina istituzionale del Comune.