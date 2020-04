Dal Piemonte ad Ariano: mascherine al Minerva e Capezzuto La grande solidarietà dell'azienda tessile "Ci.ti.elle" di Castiglione Torinese

Dal Piemonte all'Irpinia. Quando la solidarietà non conosce confini geografici. E' bastata una richiesta di Alba Schiavo. E stata lei a fare da tramite e un'azienda, non ha esitato a donare mascherine alle due residenze per anziani, Minerva e Capezzuto.

Protagonista del bellissimo gesto, l'azienda tessile "Ci.ti.elle" di Castiglione Torinese, grazie alla grande seinsibilità umana del proprietario Giuseppe Lanzarotto.

Si tratta di un'azienda tessile, produttrice di tessuti per le catene alberghiere di tutt'Italia che ha deciso di riconvertire la produzione per far fronte all'emergenza Covid-19 .

Oltre alla Protezione Civile di Torino, al presidio ospedaliero Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese, all'ospedale di Alessandria e di Chivasso, le mascherine di "Ci.ti.elle" sono state consegnate nelle due strutture arianesi.

Un gesto che è stato apprezzato tantissimo dagli amministratori delle due residenze per anziani. E non si esclude, conoscendo il grande cuore dell'azienda torinese, che una donazione possa raggiungere anche l'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino.