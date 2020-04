Ariano, i carabinieri consegnano i tablet agli studenti L'iniziativa del Don Milani grazie ai fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione

Al via la distribuzione dei primi quaranta tablet acquistati dall’istituto comprensivo “don Lorenzo Milani” con i fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione.

La nota del dirigente scolastico Marco De Prospo: "Si ringraziano i carabinieri della Stazione di Ariano Irpino, al comando del maresciallo maggiore Angelo Famiglietti, per la consegna effettuata presso le famiglie degli studenti.

I dispositivi digitali per la fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza sono stati assegnati agli alunni sprovvisti degli strumenti indispensabili per seguire le lezioni da casa.

Il personale amministrativo del don Lorenzo Milani” ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa attraverso il lavoro agile.

I criteri per l’assegnazione sono stati individuati nell’appartenenza alle categorie protette."

Il dirigente scolastico, nello stilare l’elenco, si è avvalso della collaborazione degli assistenti sociali competenti nei Comuni di Ariano, Savignano e Greci. La didattica a distanza nell’istituto “don L. Milani” è stata attivata fin dal giorno 9 marzo, utilizzando tutti gli strumenti possibili per essere vicini agli alunni, si è consolidata e

perfezionata nelle settimane successive superando non poche criticità."