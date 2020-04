Maria Giuseppa, 100 anni e un bel messaggio di speranza Ariano, finalmente una lieta notizia

"Non ci abbattiamo, guardiamo avanti e con fiducia. Il momento è difficile ma non bisogna mai mollare." Sono le parole di Maria Giuseppa Maraio nel giorno dei suoi 100 anni.

E' nata il 28 aprile 1920 nonna Maria Giuseppa, ha due figli Raffaele e Giuseppe, 5 nipoti, 3 pro nipoti e 2 trisnipoti. Un esercito di familiari al suo fianco e soprattutto tanto amore.

Lucidissima, un pò triste negli ultimi giorni per quanto sta accadendo nel mondo, ma sempre coraggiosa e forte. Un simbolo in contrada Frolice, suo luogo di residenza. E' lei la prima Regina centenaria di questo 2020 cominciato purtroppo in maniera per niente felice. Ma oggi è un giorno di festa e i familiari seppur lontano da lei rispetto agli altri anni, non hanno rinunciato ad una bella torta per brindare al traguardo dei 100 anni.

Un evento di quelli che non capitano tutti i giorni e che mai come quest'anno, potrà essere dimenticato. Un augurio affettuoso da tutta la città, dal comune di Ariano Irpino rappresentato dal Commissario prefettizio Silvana D'Agostino e naturalmente anche da parte nostra.