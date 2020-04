Tamponi a più persone possibili e per Ariano sarà la svolta La presenza dell'istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno è una manna dal cielo

La presenza dell'istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno in pianta stabile, da giorni ad Ariano Irpino per effettuare il maggior numero di tamponi possibili alla popolazione, è una manna dal cielo. Un'occasione unica e irripetibile, che non va sciupata assolutamente. Mai come in questo momento serve la massima collaborazione, tra tutte le istituzioni presenti sul territorio.

In molti in queste ore si stanno chiedendo come fare e a chi rivolgersi per essere sottoposti al tampone. Non sono operatori sanitari, volontari, autisti, commercianti, ma semplici cittadini. Ed allora perchè non stabilire una giornata, di concerto con i medici di famiglia da dedicare alla tamponatura rivolta a persone non necessariamente collegate all'elenco dei contagiati?

"Se si riuscisse ad estendere i tamponi a tutti si potrebbe aiutare in modo concreto chi non è ancora venuto in contatto con il virus - afferma Filomena Gambacorta - isolando gli asintomatici l'Asl ci aiuterebbe ad aiutare i più deboli.

Ora è importante evitare che persone asintomatiche possano, loro malgrado, contagiarne altre. Dobbiamo pretendere uno sforzo maggiore ma che a due mesi si cominci a fare qualcosa non può che essere un fatto positivo almeno sul fronte sanitario."