Da Zungoli, due cooperative al fianco del Frangipane Genesio De Feo consegna dispositivi di sicurezza al pronto soccorso

650 mascherine facciali N95 Ffp2, 48 tute anti covid e 80 visiere protettive. A donarle al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane sono state la cooperativa sociale onlus Irpinia 3000 e la cooperativa agricola molara.

Ad Ariano, è giunto direttamente da Zungoli per effettuare la consegna Genesio De Feo, non nuovo a gesti del genere: "Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario, quotidianamente impegnato in prima linea sul fronte della lotta alla pandemia da Covid-19."

A ritirare la donazione, il responsabile del pronto soccorso Silvio D'Agostino, insieme alla sua equipe: "A nome di tutto il pronto soccorso, voglio esprimere un profondo ringraziamento per la vicinanza mostrataci in modo concreto. In questi momenti difficili, un piccolo contributo, rappresenta un grande gesto di solidarietà. Ed è bella e ancora più significativa, la solidarietà che arriva dai piccoli comuni, non molto distanti da noi. Grazie alle due cooperative e alla comunità di Zungoli.