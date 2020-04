Covid-19. Verso la fase 2. Ospedali e distretti a regime Ecco tutte le novità annunciate dal direttore generale dell'Asl Maria Morgante

Covid-19, verso la fase 2. Da un lato la prevenzione dal rischio contagi, dall’altro garantire la continuità assistenziale in modo particolare dei pazienti gravi, cronici, che richiedono un inquadramento clinico e terapeutico. Dal 4 di maggio riaprono gli ospedali non solo per le emergenze ma anche per l’ordinario. A questo si aggiunge l’attività dei distretti, i quali garantiranno le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino

Saranno riaperti alle attività ordinarie oltre che di emergenza i vari reparti. Il 4 maggio sarà inaugurato il nuovo reparto di neurologia con 10 posti letto, di cui 4 intensivi e 6 ordinari. Riaprirà la cardiologia che fino ad oggi ha garantito l’emergenza con i 5 posti Utic. Aprirà il blocco operatorio, quindi anche attività programmate, ortopedia, chirurgia, ginecologia. Tornerà a funzionare la pediatria.

La medicina Covid, per il momento resta al primo piano del Frangipane. Si è in attesa del completamento e allestimento di una nuova area Covid dedicata, al terzo livello della vecchia ala dell’ospedale. Qui sono previsti 7 posto letto di terapia intensiva, 10 di sub intensiva e 16 di ordinario.

Intanto i lavori per la realizzazione della terapia intensiva Covid sono già partiti. Saranno portati a termine, presumibilmente entro il 20 maggio. Da quella data, avremo a disposizione già la terapia intensiva Covid con 7 posti letto. Un ingresso dedicato. Un’area non solo dedicata a Covid ma con un ingresso completamente autonomo, rispetto al resto dell’ospedale.

Ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi

Sono i corso i lavori per la realizzazione di 6 posti letto di terapia intensiva che saranno completati entro il 15 maggio. In fase di istallazione anche una nuova tac, anch'essa operativa per la stessa data. I lavori per la realizzazione del reparto di cardiologia con 6 posti letto, realizzato con i fondi del progetto pilota sono stati portati a termine. Per l'apertura di questo reparto, sarà necessario avere la disponibilità di personale. Le procedure concorsuali erano in corso ma a causa dell'emergenza Covid, purtroppo sono state interrotte. Ma dal 4 maggio, riprenderanno. Il concorso riguarda il reclutamento di 4 dirigenti medici di cardiologia per il nuovo reparto in questione, dirigenti medici di ostetricia e ginecologia, medicina interna, operatori socio sanitari, infermieri, autisti e assistenti amministrativi. A questo aggiungiamo il reclutamento di personale che sarà dedicato alla realizzazione del servizio di radioterapia dell'ospedale Frangipane. Le figure che saranno reclutate sono i 4 dirigenti medici di disciplina di radioterapia, un dirigente fisico, un tecnico di radiologia.

"Approfitto per ricordare a tutti - afferma il direttore Morgante - che con la partenza delle delle varie attività, i nostri ospedali, distretti e dipartimenti sono sicuri. Tutto il personale sanitario e non è stato scrinato, attraverso tamponi e test rapidi. L'operazione di screening continuerà, in quanto le nostre strutture, dovranno continuare ad essere sicure fino a quando non usciremo dall'emergenza Covid."