L'Alberghiero al fianco dei bisognosi attraverso Panacea Donazione di derrate alimentari per famiglie in difficoltà ad Ariano

L’Associazione Panacea ringrazia l’Istituto Alberghiero Giuseppe De Gruttola di Ariano Irpino per la donazione di derrate alimentari da distribuire alle persone bisognose di Ariano Irpino in un momento di grave emergenza sanitaria e sociale.

Questo pomeriggio Umberto Finelli in rappresentanza dell’Istituto ha consegnato a Maria Spina Pratola , presso la sede di Panacea in Rione Piano di Zona, le scorte di magazzino della scuola dedicate alle esercitazioni pratiche, che per questo anno scolastico ormai non si potranno più svolgere.

La decisione è stata assunta dal dirigente scolastico Pietro Petrosino, come sempre particolarmente sensibile, insieme alla Dsga Maria Vittoria Monaco e tutto il consiglio d'Istituto.

Così Pasqualino Molinario medico volontario dell’associazione Panacea Onlus: "In questo momento di emergenza Covid-19 molte famiglie sono in forte difficoltà e sicuramente la donazione dell’Istituto Alberghiero porterà un pò di sollievo. Un gesto senza dubbio di grande sensibilità. I volontari di Panacea distribuiranno le derrate alimentari ai più bisognosi a partire già da domani.