Una celebrazione per le vittime da Covid-19 della diocesi L'iniziativa del Vescovo Sergio Melillo domenica 3 maggio in diretta streaming da Ariano

Una celebrazione in suffragio per tutte le vittime del Covid-19 della diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia di cui 27 appartenenti solo alla città del tricolle. Ma l'elenco interessa anche diversi comuni limitrofi. A celebrarla sarà sarà il Vescovo Sergio Melillo, domenica 3 maggio alle ore 11.00 dalla Basilica Cattedrale, in diretta streaming visibile sulla pagina facebook della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

E da parte del Vescovo Melillo un brano di Paolo VI sulla vita religiosa, per sostenere le nostre suore, per pregare con loro. "Lo condivido con voi ad un mese dalla morte della cara Suor Emilia - una religiosa a cui tanto la nostra Chiesa deve - : "la Chiesa vi ama. Per quanto siete e per quanto fate in essa, per quanto dite, per quanto date: per la vostra preghiera, per la vostra rinuncia, per la vostra donazione...La Chiesa vi ama anzitutto per lo stato religioso scelto, perché avete voluto la parte migliore, quella che non vi sarà tolta (cfr. Luc. 10, 42). La vostra vita dice infatti ricerca di Cristo: Cristo messo in cima a tutti i pensieri, Cristo vissuto e testimoniato nel mondo, Cristo veduto e servito nei fratelli."

La speranza e il desiderio di tutti è quello di poter organizzare in un futuro si spera vicinissimo una celebrazione all'aperto, magari nel piazzale del cimitero, per ricordare tutte le vittime, andate via nel silenzio e nella solitudine più totale, senza poter ricevere l'ultimo saluto affettuoso dei propri familiari.