La fase due inizia con corso di formazione al Casone Gli operai forestali: "Ci hanno convocato e siamo venuti qui". La Manna: "Ambienti sicuri?"

Convocati alle 8.00 per un corso di formazione nel centro fieristico di località Casone. E' iniziata così la fase 2 per alcuni operai idraulico forestali della Comunità Montana Ufita ad Ariano Irpino.

"Ci hanno convocato e siamo venuti qui. Non sappiamo altro." Hanno atteso per più di un'ora nel piazzale, più o meno distanziati tra loro, tra una chiacchierata e l'altra, per poi fare accesso nella struttura.

La protesta di Anselmo La Manna Comitato tutela del territorio che ha chiamato carabinieri e polizia: "La Comunità Montana, siamo certi che ha preparato gli ambienti è gli stessi operai cosi come previsto dai protocolli di sicurezza Covid-19? Mi auguro che sia deputato a farlo lo accerti immediatamente. L'unica nostra vera preoccupazione riguarda la salute degli operai."