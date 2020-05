Da Vico Equense ad Ariano: il bel gesto di Ilenia Marano La staffetta della solidarietà della Cosmopol dalla penisola sorrentina all'Irpinia

Dal mare cristallino di Vico Equense, paese suggestivo della penisola sorrentina dove presta servizio, ad Ariano Irpino.

E' la bella favola di Ilenia Marano, volto noto della polizia municipale, fino a qualche anno fa in forza al comando di Piazza Mazzini. Un amore immenso verso la città del tricolle che l'ha spinta ad adoperarsi, ancora una volta per gli altri, per le persone maggiormente in difficoltà in questo periodo di estrema emergenza.

E così grazie ad una staffetta da parte della Cosmopol, partita da Vico e conclusasi ad Ariano Irpino grazie al maresciallo Carmine Colangelo, come sempre attivissimo e disponibile, sono stati distribuiti guanti e mascherine ad alcuni obiettivi sensibili tra cui in primis l'Istituto di assistenza Francesco Capezzuto casa albergo, dove ad accogliere la donazione è stata ancora una volta l'operatrice dal cuore buono Antonella Caccese.

"Un grazie sincero viene rivolto ad Ilenia per la sua vicinanza ad Ariano, già dimostrata in più occasione attraverso gesti concreti e silenziosi."