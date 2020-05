Poliplexdesign al fianco dell'ospedale Frangipane Luisa Iannuzzo e Ermando Bozza: oltre all'imprenditoria, la solidarietà verso chi è in difficoltà

Ancora un gesto di solidarietà, l'ennesimo a sostegno dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Questa volta arriva dalla Poliplexdesign di Luisa Iannuzzo e Ermando Bozza.

500 mascherine e 30 visiere protettive realizzate dall’azienda ufitana con sede alla frazione Carpignano di Grottaminarda.

"Ai medici, infermieri e a tutto il personale dell'ospedale Frangipane". E' la targa consegnata da Luisa Iannuzzo alla dottoressa Patrizia Savino. Altre consegne verranno indirizzare ad altri obiettivi sensibili ed associazioni di volontariato

La Poliplexdesign opera nel settore del taglio, lavorazione ed incisione 3D di vari materiali: plexiglass, polistirolo, legno, materie plastiche. Specializzati nella produzione e realizzazione di gadget e oggettistica, taglio e incisione di supporti rigidi, allestimenti fiere, allestimenti negozi, incisione su pietra, addobbi natalizi prototipi in polistirolo, insegne moderne e scritte di grandi dimensioni, soluzioni di design per l’edilizia. Specializzati nella produzione di scenografie per attività di supporto a rappresentazioni artistiche e culturali, quali produzione e organizzazione di spettacoli teatrali, concerti, opere liriche e balletti.

Un'azienda che in questo momento delicatissimo ha deciso di fare la sua parte mostrando grande solidarietà e vicinanza al territorio arianese, maggiormente colpito dall'emergenza Covid-19.