600 mascherine da due aziende arianesi al Frangipane La consegna da parte di Espurgo Express e Noba

Ancora una un bel gesto di solidarietà. Un carico di mascherine FFP2 certificate sono state consegnate al responsabile della farmacia dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane Fabio Naddeo.

Ad effettuare la donazione sono stati fratello e sorella, Liberato e Enza con le loro rispettive aziende Espurgo Express e Noba.

"E' un modo per dimostrare la nostra vicinanza, a chi opera ogni giorno al fianco degli ammalati. Dispositivi di protezioni, con i quali si dovrà convivere per lungo tempo e che non devono mai mancare in dotazione ai sanitari. Da qui la decisione di fare anche noi vcome aziende la nostra parte." Sarà ora la stessa farmacia dell'ospedale di via Maddalena a rifornire i vari reparti in sofferenza.