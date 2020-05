Accelerata sulle analisi dei tamponi effettuati ad Ariano Covid-19. Giornata di super lavoro nei laboratori di Biogem

L’attesa è tutta concentrata sui tamponi effettuati nei giorni scorsi al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino. Ne mancano all’appello circa 1200. Un buon numero verrà processato in giornata. A causa di un problema tecnico prontamente risolto ieri ne sono stati refertati solo 197, quasi tutti secondi positivi con priorità all’Asl e al Frangipane. Un ritardo nella consegna non dovuto al grande e preziosissimo lavoro che stanno svolgendo i biologi, il motivo dell'assenza di Biogem ieri nel bollettino regionale. Massima prudenza e nello stesso tempo ottimismo in città, dove continua a prevalere in buon senso in ogni ambiente.

E con l’avvio della fase 2 si riaffacciano i ladri. Due furti inaspettati in via Giacomo Matteotti. Malviventi in azione con la tecnica del foro agli infissi. Portati via oggetti preziosi. Da un incubo all'altro. D'ora in avanti non resterà che tenere alta l'attenzione e restare vigili anche su questo fronte, in difesa non solo della salute ma anche delle proprie abitazioni.

Ma la giornata ad Ariano si è aperta con un insolito incontro. Un cavallo vagante in strada nel Rione Cardito, in cerca di aiuto davanti ad un’abitazione scappato da un recinto e poi dopo qualche ora riaffidato al proprietario. Che il suo disorientamento sia di buon auspicio per questa fase 2. Anche perché come recita un adagio: il cavallo buono si vede a lunga corsa, sulla distanza. Che possa portare bene alla ripresa, per andare incontro al futuro a grandi falcate.