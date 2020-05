Al sole a torso nudo sulla panchina: arrivano i carabinieri Il monito delle forze dell'ordine: "Munitevi tutti di mascherine ed evitate assembramenti"

Seduto a torso nudo, senza mascherina, su una panchina, a prendere il sole. Come se nulla fosse. Intervento immediato dei carabinieri diretti dal capitano Annalisa Pomidoro, ad Ariano Irpino, lungo la statale 90 delle Puglie. E' successo alla fermata del bus. Diverse le persone che stamane sono state sorprese dalle forze dell'ordine senza mascherina e ammonite. Un commerciante di Cardito si è visto costretto a far uscire fuori un cliente non dotato di alcuna protezione. "Saremo d'ora in avanti ancora più intransigenti - ci dice il sovrintendente della Polizia Municipale Luigi Pietrolà - molte persone sono state ammonite più volte e continuano a non capire. Peggio per loro. Non concederemo sconti a nessuno. Qui è in gioco la salute di tutti."

Dodici gli ultimi nuovi casi positivi in Irpinia, in piena fase 2, di cui 10 proprio ad Ariano. Quasi tutte donne, di età da 19 a 73 anni, residenti in zone rurali, portati alla luce dal team di biologi di Biogem. Per lo più si tratta dei tamponi effettuati dall'istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno, al palazzetto dello sport dove ne restano da processare altri 500. Notifiche di quarantena sono state già effettuate stamane dalla Polizia Municipale nelle contrade Orneta e Serra.

Contagi che non hanno nulla a che vedere con i focolai iniziali. Sta di fatto che ci troviamo ancora di fronte a dati approssimativi. Non esiste in tutta questa fase delicatissima e piuttosto seria di Ariano, un esperto, un epidemiologo che possa metterci la faccia nel fornire ogni giorno notizie certe e un quadro reale della situazione sull’evoluzione del virus. Notevoli sono inoltre i ritardi nell’esecuzione dei tamponi domiciliari. Alcune richieste risalgono ad almeno una settimana. Non si sa ancora, anche, a quanto ammonta il numero totale dei tamponi effettuati dall'istituto zooprofilattico del mezzogiorno al palazzetto dello sport e a domicilio. Sembra che ognuno non voglia fornire i dati dell’altro, facendo così piombare la città nel terrore, a volte anche immotivato.

Un dato è certo: alla luce degli ultimi dati poco rassicuranti, ora serve una risposta urgente. Capire che tipo di indagini epidemiologiche si intendono effettuare, non escludendo l’esecuzione di nuovi tamponi mirati, ma a domicilio, evitando code e attese anche pericolose tra asintomatici e portatori di virus.

Intanto, è di oggi l'ultimo aggiornamento dell'Asl di Avellino sul Frangipane: "Risultano ricoverate nell'area Covid: 18 persone, 12 positivi e 6 negativi."