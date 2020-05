18 positivi in due giorni: incubo interminabile ad Ariano Libertà ancora lontana

18 positivi in due giorni: incubo interminabile ad Ariano Irpino. Gli ultimi dati relativi ai tamponi analizzati nei laboratori Covid di Biogem spingono a quota 194 l'elenco complessivo dei casi positivi sin dall'inizio dell'emergenza con un totale solo sul tricolle di ben 29 morti. Tra oggi e domani verranno si avranno i risultati degli ultimi 300 tamponi in giacenza a Biogem, relativi allo screening effettuato al palazzetto dello sport nei giorni scorsi dall'istituto zooprofilattico del mezzogiorno diretto da Antonio Limone.

"Intervenga De Luca e invii degli specialisti, in questo modo non si può andare avanti. Avevo detto che occorreva che tutti i responsabili politici si mettessero d'accordo e parlassero con una sola voce." A parlare e l'ex preside Emilio Monaco. "Intervenga anche Ortensio Zecchino, intervenga Luigi Franza. Ariano è in pericolo e vive nel terrore."

"14 positivi in Campania, 8 dei quali analizzati al Biogem. Siamo tranquilli - afferma il magistrato Vittorio Melito - domani ci spiegheranno che sono asintomatici (contagiosi o no? Quali contatti hanno avuto?) o addetti a negozi, positivi da prima della chiusura di due mesi fa (contatti fino ad oggi?)"

E l'avvocato Marcello Luparella aggiunge: "Ieri 10 casi arianesi sui 21 campani, il 46%. Oggi 8 su 14, il 57%. Intanto siamo diventati “un piccolo problema” rispetto al definitivo trionfo del Governatore, che con i suoi lanciafiamme ha debellato il virus in Campania. Per fortuna per l’Asl va tutto bene, perché non ci sono focolai, ma solo positivi autonomi, magari a partita Iva. Ad maiora semper."

Ma c'è di più. "L'Asl ha telefonato a tantissimi cittadini, comunicando che il tampone negativo di 10 giorni precedenti - scrive Carlo Cardinale - era positivo. Penso che dovrebbe intervenire la procura della repubblica."

E dopo le dichiarazioni di De Luca sul caso Ariano, Filomena Gambacorta afferma: ll "piccolo problema" ad Ariano Irpino ha visto in due mesi centinaia di contagi e decine di decessi. Considerare le nostre condizioni di vita "piccoli problemi" mette a nudo la considerazione nei nostri confronti. Avrebbero dovuto tracciare i contagi con maggior e attenzione e cercare soluzioni con maggiore impegno. Dare a noi la responsabilità del perdurare della situazione attuale è ingiusto. Ma siamo solo un piccolo problema."