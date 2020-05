Riapertura cantieri forestali. De Lillo: "Ottima la prima" "Al Presidente Leone e alla sua giunta, va dato atto della sensibilità e impegno mostrato"

"Si è svolto ieri un importante e sereno incontro, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con la Comunità Montana Ufita, per la riapertura cantieri forestali." Ad annunciarlo è il segretario generale Uila Avellino-Benevento Antonio De Lillo

"Dopo aver reso omaggio con un minuto di silenzio alla scomparsa del nostro collega Silano Santo, vittima del virus corona e, dopo aver preso contezza tutti che siamo ancor in piena emergenza sanitaria , in un clima sereno e costruttivo si è proceduto e con grande senso di responsabilità a stabilire un percorso condiviso , finalizzato ad eliminare/ridurre il rischio contagio .

Acclarato che a tutti sarà salvaguardato il reddito e a nessuno verrà preclusa la possibilità di una eventuale futura stabilizzazione, si è proceduto al fine di mitigare il rischio infezione da contagio , ad una organizzazione del lavoro piramidale ognuna nel proprio Comune di residenza, eliminando di fatto i potenziali rischi da vettore e per evitare assembramenti si è condiviso che la costituzione delle squadre 3/4 lavoratori .

Si è preso atto che, sono stati forniti tutti i Dpi previsti per il caso e dal TU 81/08 , inoltre per la prima volta, e ad oggi risulta essere l’unica Comunità Montana , i lavoratori prima della immissione nei cantieri faranno una formazione sulla sicurezza come da TU 81/08 , allargata ad una formazione specifica per Il covid-19 . Ricordo a me stesso, che per anni con la precedente amministrazione , tale argomento è stato sempre oggetto di conflitto e di convocazione in Prefettura .

Inoltre, con l’ultimo accredito della Regione Campania , sono state liquidate tutte le mensilità arretrate di tutti i lavoratori; sono state versate tutte le quote agli Enti Bilaterali Nazionali (Filcoop Sanitario , Previdenza Cooperativa, Cimif); a breve saranno versate anche le quote all’Ente Bilaterale Regionale , strumento di primaria importanza per il futuro.

Al Presidente Leone e alla sua giunta, va dato atto della sensibilità e impegno mostrato in questo momento cosi delicato, e di concerto ai soggetti preposti , il nuovo Rup Vincenzo Caso al quale vanno gli auguri di buon lavoro e il Rspp Antonio Salza , ha creato le giuste condizioni per poter lavorare in serenità, nel rispetto delle parti e in armonia col protocollo Nazionale condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 del 24 aprile 2020.

Se si dovesse esprimere un voto Universitario, questo ente meriterebbe 110, la lode la si acquisirebbe , nonostante non via sia obbligo da parte del datore di lavoro , se si procedesse anche l’effettuazione dei tamponi a tutti i lavoratori."