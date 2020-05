Coronavirus, 8 positivi in Irpinia. Ad Ariano altri 5 infetti Preoccupa il caso Tricolle. 12 infetti in Campania, 8 sono irpini

Coronavirus, nuovi contagi in Irpinia. Lo rende noto l'Asl di Avellino nel consueto bollettino serale. Su 627 tamponi analizzati dall’azienda “Moscati” di Avellino e dall’Istituto di Ricerche Genetiche Biogem di Ariano Irpino, risultano 8 casi positivi, di cui:

-5 riferiti a persone residenti nel Comune di Ariano Irpino,

-2 riferiti a persone residenti nel Comune di Solofra,

-1 riferito ad una persona residente nel Comune di Taurasi.

Di questi 4 sono tamponi richiesti dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, gli altri 4 sono riferiti al Piano di Screening promosso dalla Regione Campania attraverso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sulla popolazione di Ariano Irpino. Si attende la conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi.

Mentre il contagio in tutta la regione ormai si avvicina al numero zero, l’Irpinia continua a registrare i numeri più alti (anche se bassi parametrandoli al numero dei tamponi effettuati). Oltre 4mila i tamponi effettuati in Campania, 12 le persone risultate positive al coronavirus: ma 8 sono tutti irpini. Il totale in provincia di Avellino arriva a 498 positivi, 199 sono di Ariano. Di questi 54 sono deceduti (29 ad Ariano). Sono 18 i guariti in giornata: il totale sale a 228

Ma non si arresta la nuova impennata di contagi da Covid-19 sul Tricolle. Un caso finito, come prevedibile, al centro di una attenta analisi dell'Unità di Crisi, suscitando non poche preoccupazioni. Lo stesso Governatore De Luca ha chiesto agli esperti spiegazioni e al contempo ha invitato l'azienda sanitaria a praticare un rigidissimo controllo su quello che, nei fatti, è stato un comune focolaio per i contagi da Coronavirus in Irpinia. 23 persone positive al virus in tre giorni. Il totale dall'inizio dell'emergenza è di 199 positivi al Covid-19 e 29 morti sul Tricolle. Numeri che raccontano il dramma di una comunità, che ha vissuto in 37 giorni di zona rossa. Dal 15 marzo al venti aprile, nei fatti, Ariano è stato comune rosso, chiuso, blindato in regione, con obblighi e regole di contenimento del rischio di massima allerta.

«Nel Comune di Ariano Irpino stiamo eseguendo migliaia di tamponi. C’è da capire se ci sono residui di vecchi contagi o dei nuovi casi». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la diretta su Facebook aveva commentato i nuovi contagi . «Ci auguriamo di non dover prendere provvedimenti restrittivi» ovvero nuove quarantene obbligate, divieti di circolazione e chiusure stradali. Dichiarazioni, quelle rese da De Luca, in base alle quali nelle prossime ore si capirà se seguiranno decisioni regionali di contenimento di un eventuale nuovo rischio contagio.