Ariano, da oggi più mezzi pubblici: ecco gli orari La nuova rimodulazione del servizio sull’intero territorio di Ariano Irpino

Aumentano le corse dell’Amu. A partire da oggi, 11 maggio, in via temporanea e fino all’adozione di un diverso provvedimento, verrà attivata una nuova rimodulazione del servizio sull’intero territorio di Ariano Irpino.

La decisione, in seguito all’ordinanza n.40 del 30 aprile scorso del governatore della Regione Campania, è stata assunta in considerazione della necessità di assicurare, con la ripresa delle attività e della conseguente mobilità, di maggiori servizi di trasporto pubblico locale in favore dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa ed i servizi essenziali per le fasce deboli della comunità cittadina.

Per queste motivazioni sono stati privilegiati gli orari e le corse di maggiore affluenza. Sono state adottate tutte le misure precauzionali secondo quanto previsto dal protocollo di sicurezza relativo al settore di trasporto pubblico locale, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina e la riduzione dei passeggeri a bordo fino a un massimo di 24 per bus.

Presso ogni fermata e sui pullman sono esposti cartelli informativi. “Come azienda stiamo compiendo ogni sforzo, rispettando sia le misure di contenimento di contagio, sia venendo incontro alle esigenze di mobilità – dichiara l’amministratore unico dell’Amu, Francesco Mannetti -. Da oggi 11 maggio effettueremo circa il 60% dei servizi ordinari. La raccomandazione agli utenti è di adottare tutti i comportamenti necessari indicati nei cartelli informativi per evitare ogni problema."

ECCO GLI ORARI:

PARTENZA DA CAMPOREALE : 8.00- 9.00 -15.00-16.00-18.00-

PARTENZA DA MANNA: 8.00 - 9.00 - 15.00-16.00-18.00

PIAZZA PLEBISCITO – MANNA: 8.30 -12.30 - 15.30-16.30-18.30

PIAZZA PLEBISCITO- CAMPOREALE: 8.30 -12.30 - 15.30-16.30-18.30-

DA MARTIRI: 8.15-9.15-11.15-12.15 - 15.15 -16.15-18.15

DA EUROSPIN: 8.10-9.10-11.10-12.10 - 15.10 -16.10-18.10-

PIAZZA PLEBISCITO MARTIRI: 8.30-9.30-11.30-12.30 - 15.30-16.30-18.30

PIAZZA PLEBISCITO EUROSPIN: 8.30-9.30-11,30-12.30 - 15.30-16.30-18.30

GLI UFFICI AMMINISTRATIVI RESTERANNO APERTI I GIORNI LUNEDI’ MERCOLEDI’ E VENERDI’