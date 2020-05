Covid e inciviltà lungo le strade Ecco cosa accade ad Ariano e in molti altri comuni dell'Irpinia

Guanti e mascherine buttati ovunque, accade all'uscita di attività commerciali ma soprattutto nelle cunette, lungo le strade, spesso lanciate dal finestrino di un'auto o camminando a piedi.

Accade in molte zone della città, ad Ariano, come pure in altre realtà. Una pessima abitudine che stiamo registrando ovunque in questi giorni. La foto in questione fa riferimento alla strada provinciale che porta a località Cerreto, per intenderci alla Stazione. E' stato un nostro assiduo lettore ad inviarcela. Come lui, in tanti ci hanno segnalato questo comportamento davvero incivile, sul quale si spera, chi di dovere possa prendere i dovuti provvedimenti a carico di chi si rende protagonista di tali azioni.