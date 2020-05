Franza: "Screening di massa ad Ariano? Un traguardo a metà" "Pretendiamo chiarezza su quanto è stato fatto sul fronte dell'indagine epidemiologica"

"Di certo più che positiva la notizia degli screening di massa attraverso test sierologici, ma mio malgrado riesco a gioirne a metà, essendo un traguardo a metà. La notizia non deve distoglierci dal continuare a pretendere chiarezza su quanto è stato fatto sul fronte della indagine epidemiologica." E' la riflessione dell'ex sindaco di Ariano Itpino Enrico Franza.

"Ancora non ci è dato sapere, se non da testimonianze dirette di persone contagiate, se sia stata condotta una mappatura mirata e puntuale con tampone di eventuali asintomatici e di coloro venuti in contatto con soggetti risultati positivi al covid-19.

Evidentemente, i ritardi accumulati in questi due mesi nella gestione dell'emergenza sanitaria hanno condotto Ariano alla situazione attuale, subendo per giunta l'onta del pregiudizio di una comunità abitata da cittadini irresponsabili, nonostante sia stato ampiamente dimostrato da parte della stragrande maggioranza degli arianesi un grande senso di responsabilità.

Da profano, mi chiedo: "E se la Città di Ariano, oltreché come area pilota, fosse individuata come area naturalmente deputata ad accogliere una task force, richiesta a più riprese in questi mesi, che possa proseguire l'attività di tracciamento avviata dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno?"

Mi auguro - conclude Franza - che non si abbassi la guardia, anche e soprattutto da parte di noi cittadini, riguardo al nostro dovere di continuare a rispettare le regole e al nostro diritto di ottenere risposte esaustive dalle autorità sanitarie, relative alla gestione dell'emergenza e allo stato attuale e futuro del nostro ospedale."