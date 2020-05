Topi e bisce nel parco: "Siamo circondati" La denuncia arriva da via Vinciguerra e dalla villa comunale appena riaperta

Topi e bisce nel parco. Da Rione Martiri, via Vinciguerra zona perazzo, alla villa comunale. Un problema che sta interessando più aree della città. Dalla periferia al centro. A denunciarlo sono alcune famiglie che risiedono in queste zone: "Tra non molto, i bambini dovranno uscire di casa per giocare all'aperto e questa situazione non è di certo favorevole. Ci auguriamo che chi di competenza possa intervenire al più presto programmando un'opera di derattizzazione e disinfestazione. Nel caso di via Vinciguerra si è provveduto al taglio dell'erba, come in altri rioni periferici della città ma evidentemente tutto ciò non è bastato. Mercoledì sarà la volta di contrada Viggiano dopo la bonifica effettuata nel Piano di Zona a Cardito.