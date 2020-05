Screening sierologici ad Ariano: città suddivisa in zone A supporto del Frangipane probabilmente anche il Monaldi e il Cotugno

Screening sierologici ad Ariano Irpino. Città suddivisa in 12 zone e probabile coinvolgimento anche del Cotugno e Monaldi in supporto del Frangipane. Riserva da sciogliere da parte di Biogem.

Queste le prime indiscrezioni relative al piano della Regione Campania che vedrà come area pilota l'Irpinia la città del tricolle, dove si è registrato il maggior numero di contagi, ben 200 e 29 decessi. Se non vi saranno intoppi, con ogni probabilità si potrà iniziare a sondare l'intera popolazione già a partire da giovedì prossimo. Ma ogni dettaglio relativo alle modalità dell'intervento verrà illustrato nelle prossime ore dalla direzione generale dell'Asl di Avellino.

L'indagine, come ha ribadito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca mira a sottoporre allo screening sierologico tutti gli oltre ventimila cittadini di Ariano, per arrivare a normalizzare definitivamente l’intera area. Ciò consentirà anche di programmare misure straordinarie per il rilancio della zona. Ieri sera tregua intanto sul fronte dei contagi, con un solo positivo in Irpinia registrato a Taurasi.