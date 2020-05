Covid-19, il sindaco di Marzano negativo al tampone Il primo cittadino era risultato positivo al test rapido

Dopo tre giorni di apprensione, il sindaco di Marzano di Nola, Francesco Addeo, tira un sospiro di sollievo. Il tampone faringeo - nasale al quale si è sottoposto dopo il test rapido, ha dato esito negativo. Per cui dal 14 il sindaco del comune del Vallo Lauro riprenderà la sua normale attività presso il municipio. Ieri il sindaco aveva predispoto comunque la disinfezione in tutte le aree del Comune. Addeo, dopo essere risultato positivo al test rapido, si era rifugiato in un casolare in campagna per evitare di contatti con la sua famiglia. Ora invece potrà ritornare a casa.