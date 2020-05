Donazioni silenziose e di grande valore: Grazie ai Red Sox Ancora un prezioso aiuto rivolto al Frangipane

Donazioni silenziose e di grande utilità per chi quotidianamente opera in reparti delicati e salva vita. E questa volta un aiuto prezioso è stato indirizzato all'Uoc di cardiologia Utic diretta dal primario Gennaro Bellizzi. E' qui che l'associazione Red Sox attraverso il presidente Gianfranco Cardinale, a nome di tutti soci ha consegnato all'equipe guidata da Bellizzi due ozonizzatori professionali.

Un gesto molto apprezzato che arriva da una delle associazioni più attive sul territorio, che grazie al dinamismo e alla grande esperienza musicale ha portato alto il nome di Ariano nel mondo.

Ed è stata la prima tra le associazioni ad annunciare lo scorso 6 aprile dopo una breve ma sofferta valutazione, l'annullamento della 25ima edizione dell'Ariano Folkfestival in programma dal 19 al 23 agosto 2020, a causa della pandemia da Covid-19.

"Una presa di coscienza e un forte senso di responsabilità che ci impone, prima come persone e poi come organizzatori del festival, di tutelare la salute e la sicurezza di tutti e che chiede a voi la massima comprensione per la dolorosa ma doverosa scelta adottata. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio per le vittime e la nostra solidarietà per coloro che in qualche modo sono colpiti da questo virus, ma siamo certi che supereremo questa emergenza per ritrovarci ancora più forti e uniti sempre ad Ariano Irpino ad agosto 2021." Questa il messaggio che accompagnò la decisione. E oggi un gran bel gesto di solidarietà che da parte della grande famiglia dei Red Sox, orgoglio della città di Ariano.