Screening ad Ariano, riunioni operative per definire il piano L'unico dato certo al momento è la data delle operazioni in programma il 16 e 17 maggio

Saranno effettuati sabato 16 e domenica 17 maggio i test sierologici ad Ariano Irpino E’ questo al momento l’unico dato certo. Modalità dell’intervento ancora tutte da stabilire. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diramata finora dal Comune, Asl o Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. La proposta del Comune è quella di effettuare le attività di screening nei seggi elettorali ma la conferma arriverà solo dopo la riunione di domani al termine della quale si potrà conoscere con esattezza ogni dettaglio.

In corso una riunione presso la direzione generale dell'Asl ad Avellino. Domani invece è previsto un incontro operativo con il commissario prefettizio Silvana D’Agostino, lo staff organizzativo tecnico e sanitario, il consigliere regionale delegato alle aree interne della Campania Francesco Todisco in rappresentanza del presidente Vincenzo De Luca e le associazioni. Dopo quest'ultimo passaggio verrà diramata una nota ufficiale.

Un censimento straordinario della popolazione che vedrà in campo una vera e propria task force sanitaria e istituzionale.

Coinvolte oltre al Frangipane anche le strutture ospedaliere del Cotugno e Monaldi. Un’attività di screening, considerata modello assoluto in Italia come avvenuto a Vo in Veneto. In campo l’unità di crisi della Regione Campania, Asl, Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno, prefettura e Comune di Ariano.

Un piano che vedrà dunque come area pilota nel sud Italia la città del tricolle, dove si è registrato il maggior numero di contagi da Covid-19, ben 200 con 29 decessi dall'inizio dell'emergenza.

Intanto parte la sperimentazione per il trattamento delle polmoniti da Covid 19 con il plasma iperimmune presso l’ospedale Cotugno. Sottoscritto un accordo con la Asl di Avellino che prevede il reclutamento, tra i donatori, di alcuni cittadini guariti provenienti dalla ex zona rossa di Ariano Irpino. “Una sperimentazione sulla quale la comunità scientifica nutre grandi aspettative - afferma il direttore generale dell'Asl, Maria Morgante, Ariano ha pagato lo scotto di questa pandemia ora si appresta a svolgere un ruolo, ci auguriamo decisivo, per la individuazione di una possibile cura per il Covid-19”.