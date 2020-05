Covid. Una dipendente comunale e un militare gli ultimi casi Un lungo elenco, se ne contano 203 dall’inizio dell’emergenza ad Ariano, con ben 29 decessi

E’ di ieri sera il ricovero in medicina Covid al Frangipane di una giovane donna risultata positiva al test sierologico e sintomatica.

A questo si aggiungono i tre casi positivi nell’ambito del piano di screening messo in atto dall’istituto zooprofilattico di Portici. Si tratta di una dipendente comunale in servizio negli uffici di via Marconi e di un militare. A tal proposito oggi gli uffici comunali dell’area tecnica, finanziaria, nagrafe e stato civile siti presso “Palazzo degli Uffici” sono rimasti chiusi per disinfezione degli ambienti di lavoro. Ne ha dato notizia il segretario generale Concettina Romano.

Un lungo elenco di positivi ad Ariano Irpino, se ne contano 203 dall’inizio dell’emergenza, con ben 29 decessi che non accenna purtroppo a diminuire.

L’attenzione in queste ore è concentrata sull’attività di screening che dovrà interessare l’intera città. L’Asl di Avellino e l’istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno stanno mettendo a punto l’iniziativa, di concerto con la Regione Campania e gli altri enti coinvolti, in primis il Comune di Ariano Irpino. Una volta definiti, saranno resi noti alla cittadinanza i dettagli e la tempistica del nuovo piano, promosso dalla Regione Campania, che vede il Comune di Ariano Irpino area pilota.

La Polizia Municipale vigila intanto attentamente nei luoghi maggiormente frequentati a partire dalla Villa Comunale.