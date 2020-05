Si allo screening ma referti subito ai medici L'analisi di Claudio Nisco: "Non ripetiamo l'errore avvenuto attraverso l'analisi dei tamponi"

"Sono trascorsi circa 15 giorni da quando è terminata l'azione meritevole, anche se tardiva, di campionamento mediante tampone naso faringeo per la ricerca del coronavirus. Sono stati effettuati circa 2000 tamponi e i risultati ad oggi ancora non sono stati notificati tutti ai medici curanti." A parlare è Claudio Nisco medico di base della città.

"Sino ad ora si sa che sono stati individuati una ventina di portatori sani perfettamente asintomatici e ciò ha permesso di limitare la diffusione del virus. Se la percentuale viene rapportata alla popolazione in toto si avrebbe un numero di portatori asintomatici che supererebbe le 200 unità, a quel punto sarebbe una bomba che potrebbe esplodere da un momento all'altro (200 asintomatici+200 già accertati).

Ben venga a questo punto lo screening sierologico di tutta la popolazione, ma sarà importante, basilare dare i risultati in tempi brevissimi, e non come è avvenuto con lo screening dei tamponi. Ci sono ancora moltissimi arianesi che dopo dieci giorni non sanno se il loro tampone è positivo o negativo. Queste persone sono libere di lavorare, incontrare parenti ed altri con tutti i rischi che ciò comporta.

Sicuramente c'è ancora tanto da fare - conclude Nisco - ma se i vertici aziendali, il servizio di prevenzione e con essi tutta la macchina dell'Asl non si danno una smossa, Ariano e tutto l'arianese soffrirà ancora per tantissimo tempo e non sarà certamente colpa degli arianesi che hanno dato e danno prova di civiltà senso civico e stoicismo."