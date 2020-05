Screening ad Ariano. Sos ai sindaci per reperire volontari Test sierologici in tre giorni, ultimi dettagli e poi tutti i dettagli

Piano di screening sul territorio. Lettera ai sindaci per reperire volontari da mettere a disposizione nei luoghi in cui verranno effettuati i test sierologici alla popolazione. Coinvolti i comuni di Savignano Irpino, San Nicola Baronia, Vallesaccarda, San Sossio Baronia, Flumeri, Scampitella, Villanova del Battista e Zungoli.

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 che da mesi affligge l’Italia e l’intera Irpinia l’Asl e l’istituto zooprofilattico di Portici, su richiesta della Regione Campania hanno avviato un piano di monitoraggio e screening attraverso somministrazione di test sierologici dell’intera popolazione del comune di Ariano Irpino. A tal fine - scrivono in una nota i direttori generale, amministrativo e sanitario Maria Morgante, Daniela Capone e Elvira Bianco per i giorni 16 - 17 e 18 maggio prossimi sabato domenica e lunedì, si chiede la disponibilità di operatori della Protezione Civile o di associazioni di volontariato impegnate sul territorio per regolare e disciplinare le attività ed evitare la formazione di assembramenti controproducenti. Sopralluoghi sono stati effettuati nei vari seggi elettorali della città.

A lavoro il Coc al Comune di Ariano coordinato dal commissario prefettizio Silvana D’Agostino. Ad alcune associazioni sono state già assegnate le sedi presso le quali operare. A lavoro ci saranno oltre ai sanitari del Cotugno e Monaldi, infermieri del Frangipane. Collaborazione è stata chiesta anche ai medici di base.