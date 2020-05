Screening di massa, ora Ariano attende con fiducia De Luca Dal Commissario D'Agostino un grazie alla Protezione Civile diretta da Claudia Campobasso

"E' una iniezione di fiducia per noi l'eventuale visita del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ad Ariano Irpino." La città ora attende speranzosa l'arrivo del governatore. E la sua presenza in una delle due giornate dello screening di massa sembra che non sia da escludere. Un'occasione importante per dimostrare da un lato il grande senso di responsabilità di una città ferita ma pronta a rialzarsi e dall'altro la fiducia verso le istituzioni affinchè possano mettere in atto d'ora in avanti tutte le iniziative necessarie per rilanciare l'economia del territorio arianese messo a dura prova.

Un ringraziamento particolare viene rivolto all'unità di crisi della Regione Campania e dal commissario straordinario Silvana D'Agostino direttamente al dirigente responsabile della Protezione Civile Claudia Campobasso per aver fornito anche in questa fase delicata, così come già fatto nelle settimane scorse ogni supporto necessario alla macchina organizzativa. Una grande attenzione, mostrata da sempre verso il territorio arianese e le grandi calamità, dalla vicenda di contrada Creta, la manutenzione fluviale e la frana di Montaguto.