La svolta di Ariano solo partecipando tutti allo screening Tutto pronto per la prova verità a partire da oggi

Sei casi positivi negli ultimi due giorni, 208 dall’inizio dell’emergenza Covid-19 e 29 morti. Un dramma senza fine che si spera possa arrivare ad una svolta decisiva attraverso lo screening di massa che mira alla definitiva individuazione degli asintomatici e non solo.

Reagenti e macchine per processare i campioni pronti. Al via i test sierologici su 22.000 persone. 25 le sedi attive. Popolazione divisa in lettere per singolo seggio nelle giornate di oggi sabato 16 maggio e domani domenica. Da lunedì sarà disponibile anche il Centro Fieristico in località Casone per l'intera settimana con la presenza di presidi fissi. Allestito un call center rivolto alle persone in quarantena o infermi, le quali potranno essere raggiunte sempre dalla prossima settimana a domicilio dalle unità mobili dalle 8.00 alle 20.00. Ecco il numero: 345.6112130.

Piano disposto dalla Regione Campania Unità di Crisi Covid-19 e affidato al coordinamento scientifico dell’istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno in collaborazione con l’Asl di Avellino, il dipartimento di sanità pubblica dell’università Federico II e con il supporto logistico organizzativo del Comune di Ariano Irpino, della Protezione Civile Regionale e delle associazioni di volontariato del territorio.

Cos'è il test seriologico e a cosa serve

"E' un test sanitario, che permette di rilevare la presenza di anticorpi nel sangue. La ricerca con i test sierologici è utile per individuare le persone che sono entrate in contatto con il virus e contribuisce ad avere informazioni sull'andamento dell'infezione nella popolazione."

In cosa coniste

"Il test sierologico avviene tramite prelievo ematico."

Cosa fare per sottoporsi al test

"Per sottoporsi allo screening sierologico non bisogna fare altro che recarsi presso la propria sezione elettorale munito di mascherina e documento di riconoscimento. Per evitare assembramenti, l'accesso dei cittadini alle sezioni è stato organizzato attraverso la suddivisione della popolazione in ordine alfabetico per cognome e fasce orarie. Basta consultare la tabella per sapere giorno e orario in cui eseguire il test.

Ecco la tabella

Sabato 16 maggio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dalla lettera A alla lettera E

Sabato 16 maggio 2020 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 dalla lettera F alla lettera L

Domenica 17 maggio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dalla lettera M alla lettera Q

Domenica 17 maggio 2020 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 dalla lettera R alla lettera Z

Allo Screening totalmente gratuito possono essere sottoposti anche i minori, accompagnati da un genitore che firmerà il consenso informato.

L'appello del commissario straordinario Silvana D'Agostino agli arianesi: "Confidiamo nella vostra responsabilità e nel senso civico. Mi raccomado, partecipate tutti. E' importante per la salute di tutti noi." La foto di un tramonto bello e speranzoso è di Fulvio Cafararo.