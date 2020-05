Lite in strada tra donne. "Infangata l'immagine di Altavilla" Il video rilanciato fa il giro dei social

Una furibonda lite tra donne ad Altavilla Irpina. Rissa, violenza, spintoni, urla e regole di sicurezze anti-covid infrante, tutto in un solo colpo.

Il video è stato pubblicato da un utente il 15 maggio ed è stato ripreso dal Consigliere regionale Emilio Borrelli sui propri canali social.

Le indagini sono in corso e sarebbero già fioccate querele di parte. Sul caso la consigliera di minoranza, Sabrina Polcari interroga il sindaco, con i consiglieri Silvestro Iuliano e Michele De Vita, e l’amministrazione intera sul caso. Le immagini sono davvero forti e mostrano una violentissima rissa tra più donne.

La consigliera Polcari lunedì mattina protocollerà una interrogazione in comune sul caso. Il sindaco si dice fiducioso nell’operato dell’attività giudiziaria ,che chiarirà ogni aspetto della vicenda.

"Intanto l’immagine della nostra comunità ne esce lesa - spiega Polcari -. Quanto accaduto non racconta la nostra gente. Siamo persone perbene e laboriose, costantemente impegnate in attività sociali, benefiche e solidali. Senza contare che il video risale a qualche tempo fa e le persone, è ben chiaro, non sono distanziate come decreto anti coronavirus impone. Il nostro paese ne esce a pezzi. Il sindaco dovrà spiegare cosa è accaduto”. Dal canto suo Gianluca Camerlengo ha subito chiesto la rimozione del video che, nei fatti, lede la reputazione del comune e della comunità intera.