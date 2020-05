Ariano, nuova donazione al Capezzuto L'eurodeputato Fulvio Martusciello consegna mascherine donate dall'imprenditrice Angela Russo

Era giunto già durante il triste periodo della zona rossa in soccorso a forze dell'ordine e cittadini fornendo loro dispositivi di sicurezza. Oggi l'eurodeputato Fulvio Martusciello è tornato nuovamente ad Ariano Irpino per consegnare mascherine al personale che opera all'interno dell'istituto di assistenza per anziani Francesco Capezzuto, donate dall'imprenditrice napoletana Angela Russo.

"Siamo vicini a chi è in difficoltà e soprattutto ai tanti operatori e operatrici che con grande abnegazione e sacrifici sono al servizio degli anziani e ammalati."

E dal Capezzuto la direzione e tutto il personale esprime un sincero ringraziamento all'eurodeputato campano e all'imprenditrice Russo per questo gesto di solidarietà.

Una struttura storica e simbolo della città del tricolle, che opera da oltre 150 anni nel campo dell'assistenza, in particolare a favore degli anziani e che ha svolto funzione di casa di riposo fin dal 1857. Una vera e propria istituzione che in questo momento difficile per tutti, non è stata lasciata mai sola.