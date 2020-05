In più di 7000 allo screening. E' l'orgoglio di Ariano Successo ben oltre le previsioni che lascia ben sperare sulla riuscita del piano

Più di 7000 persone hanno preso parte alla prima giornata di screening organizzata dalla Regione Campania ad Ariano Irpino. Per l'esattezza 7237. Per molte famiglie è stato il primo giorno fuori dalle proprie mura domestiche dopo mesi di totale isolamento."L'ho fatto per me stessa, per la mia famiglia e perchè sia da esempio per tutti - ci dice una donna davanti al seggio elettorale di Cardito, nel Piano di Zona dove sono stati effettuati oltre 1300 prelievi. "Grazie a chi con grande professionalità ha garantito lo svolgimento di questo importantissimo test - afferma Pasqualina Agilità da contrada Viggiano - e grazie a tutti gli arianesi che ne hanno capito l'importanza sottoponendosi all'importante esame."

Ha seguito passo passo fino a tarda sera l'andamento della macchina organizzativa il commissario prefettizio Silvana D'Agostino, nelle vesti di primo cittadino della comunità di Ariano, visitando i vari seggi e congratulandosi con gli addetti ai lavori, medici, infermieri e volontari. Presente il direttore dell'Asl di Avellino Maria Morgante insieme al direttore dell'istituto zooprofilattico di Portici Antonio Limone i quali stanno coordinando in tandem l'iniziativa in collaborazione con l’azienda ospedaliera dei Colli, il dipartimento di sanità pubblica dell’Università Federico II di Napoli.

Preziosissimo il lavoro della Protezione Civile Regionale e delle associazioni di volontariato del territorio. Si tratta di uno strumento scientifico sperimentale di grande rilevanza a livello europeo, per lo studio e la tutela della salute pubblica nella lotta al Covid-19.

"Pazienza e rispetto per chi lavora sul campo - afferma Pasqualino Miano - diamo prova di essere una comunità, partecipiamo allo screening sierologico per una indagine epidemiologica rilevante, prima per garantire gli altri e poi per noi stessi, senza se e senza ma. Diamo ancora una prova di serietà come abbiamo fatto quando c'era la zona rossa."

Domani domenica 17 maggio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dalla lettera M alla lettera Q. Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 dalla lettera R alla lettera Z.

Allo Screening totalmente gratuito possono essere sottoposti anche i minori, accompagnati da un genitore che firmerà il consenso informato.

Oltre alle sezioni elettorali è stata individuata un’ulteriore sede presso il centro fiere della Campania in località Casone dove potranno recarsi coloro che hanno avuto difficoltà a sottoporsi all’esame nelle giornate di sabato e domenica.

Call center rivolto alle persone in quarantena o infermi, che potranno essere raggiunte dalla prossima settimana a domicilio dalle unità mobili dalle 8.00 alle 20.00 corrispondente al numero 345.6112130.

L'Asl di Avellino diretta da Maria Morgante ringrazia tutti coloro che stanno dando un grande contributo al piano di screening: il personale sanitario, gli operatori, i volontari, le forze dell’ordine, le istituzioni e soprattutto la comunità arianese per l’importante risposta data già nella prima giornata.

"7237 persone in fila liberamente - scrive Anita Molinario - questa è la prima vittoria!" 7237 test il primo giorno! Ariano - aggiunge Stefano Mincolelli - da prova di senso civico! Un grande popolo!" Avanti così. La speranza è che il risultato possa essere ripetuto in egual modo anche nella giornata di domenica. Le premesse ci sono tutte.