Una celebrazione con tutti i nomi dei defunti Covid ad Ariano La proposta, si spera possa essere accolta favorevolmente dalle massime istituzioni della città

Una celebrazione con i nomi di tutti defunti Covid ad Ariano Irpino, possibilmente in piazza. Dovrà essere questo appena le distanze sociali si accorceranno del tutto, magari in questa estate non così lontana, il primo grande atto di amore verso tutti coloro che hanno perso la vita in questi terribili mesi a causa della pandemia.

Un gesto di affetto verso chi partito a bordo di un'ambulanza, non ha fatto mai più ritorno a casa, tra i propri cari o a chi da un letto di una casa di riposo non ha compreso minimanente cosa stesse accadendo fuori da quelle mura fino ad essere attaccato da un virus e lasciarsi morire in ospedale nella solitudine e tristezza più cupa.

Una proposta che si spera possa essere accolta favorevolmente dalle massime istituzioni della città. Abbiamo tutti il dovere di ricordarli.