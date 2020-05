Ariano, terzo giorno di screening. Tutti al Centro Fieristico Otre 12.000 prelievi in due giorni ma si punta a numeri ancora più alti

Sono iniziate puntuali le operazioni di screening nel Centro Fieristico della Comunità Montana Ufita di località Casone, che si spera possa essere presto intitolato all'unico vero fondatore il compianto Franco Lo Conte, morto purtroppo di Covid-19. Sarebbe stato tra i primi stamane ad adoperarsi al meglio nella struttura al servizio di tutti, conoscendo la sua grande sensibilità umana.

E dopo il grande successo nei seggi elettorali, 12.452 prelievi effettuati in soli due giorni, di cui 7237 sabato e 5215 ieri si punta ad un risultato ancora più elevato.

Il programma prevede ora almeno 1000 interventi già prenotati a domicilio, i prelievi già partiti al centro fieristico di località Casone e agli iscritti all'Aire e domiciliati al nord.

Da stamane sanificazione della Basilica Cattedrale e delle varie chiese. "Un modo per sentirci ancora più protetti in vista della ripartenza - ha detto il Vescovo Sergio Melillo augurando a tutta la comunità serenità e congratulandosi per la straordinaria partecipazione di massa allo screening - è un segnale di grande speranza e incoraggiamento."

E intanto nessuna risposta alle tante chiamate effettuate al call center, il numero di emergenza per questo screening diffuso dall'Asl e dall'istituto zooprofilattico di Portici 345.6112130. "Vodafone servizio di segreteria telefonica." E nessuna risposta - ci fa norate più di un ammalato o anziano neppure dai medici di famiglia.